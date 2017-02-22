Yönetmen Melih Gülgen son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden yapımcı, yönetmen ve senaryo yazarı Melih Gülgen son yolculuğuna uğurlandı.

"İnsanları Seveceksin", "Adalet", "Düşkünüm Sana", "Tatar Ramazan" gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Melih Gülgen için, Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Gülgen'in çalışma arkadaşları ve sevenlerinin yanı sıra oyuncu Serdar Gökhan, Levent Aykul, yönetmen Yılmaz Atadeniz'in katıldığı törende, taziyeleri yönetmenin eşi Vildan, oğlu Burak ve Fırat Gülgen kabul etti.



Törende Mahmut Cevher, Gülgen'le "Gurbet Kadını" dizisinde 39 bölüm birlikte çalıştıklarını söyledi.



Cevher, Gülgen'in sinemaya gönül vermiş biri olduğunun altını çizerek, "Yönetmen olarak çok önemli filmler yapmış, çok değerli bir yönetmen ve yapımcı, ayrıca çok karakterli ve özel bir insandı. Sanatçı olmak, toplumda çok özel bir şey. Allah bunu ona nasip etmiş."



"Zor bir gün"



Oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı da Gülgen'le çalışma fırsatı bulamadığını belirterek, "Oğlu Burak Gülgen benim çok çok yakın arkadaşım. Zor bir gün. Ailesi için zor bir gün. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



Melih Gülgen'i uzun yıllardır tanıdığını dile getiren Oyuncu Nihat Erdoğan ise "Sinema ve film dünyası temel taşlarından birini yitirdi. Onun için çok üzgünüz." dedi.



Ünlü yönetmenin kardeşi Ahmet Selvidal ise İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gülgen'in bir buçuk yıldır akciğer kanseriyle savaştığını kaydetti.



Selvidal, akciğer kanserini 4 ay sonra fark ettiklerini belirterek, "(Kanseri) Boyun ağrısından ötürü fark ettik. Arka arkaya dört ameliyat oluyor boynundan. Üç omurgası erimiş vaziyetteydi. Önlü arkalı protez takıldı. Bu ameliyatlar süresince onkolojik fazla bir şey yapılamadı. Yalnız üst kısmına sıçrama oldu ve radyoterapi aldı fakat radyoterapi onu bayağı çökertti." diye konuştu.



"Zatürreden dolayı vefat etti"



Gülgen'i tedavi için Küba'ya götürdüklerine dikkati çeken Selvidal, şöyle devam etti:



"Akrep zehri denilen aşının bayağı yararını gördük. Yayılmayı önledi. Daha sonra Amerika'ya götürdük. Orada bazı onkologlarla görüştük. Oradan Meksika'ya geçtik. İki defa kök hücre tedavisi yaptırdık fakat bunlar da fayda etmedi. Zatürreden dolayı kalp durması oldu ve vefat etti."



Selvidal, ünlü yönetmenin 100'den fazla esere imza attığına da değinerek, "Yeşilçam'ın özünden gelmedir. Bütün patronlar ev, mülk alırken o malzemeye yatırım yapmıştı. Hala yazıhanesinde üç tane kamerası, montaj masaları vardır ve negatiflerini hiçbir yere satmadı. Evladı gibi saklardı. İyi bir yönetmen, işi iyi bilen bir yönetmendi." şeklinde konuştu.



Gülgen'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Eyüp Mezarlığı'na defnedildi.