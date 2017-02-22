T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Yönetmen Melih Gülgen hayatını kaybetti

Gülgen, ‘Tatar Ramazan,’ ‘Adalet,’ ‘İnsanları Seveceksin' filmleriyle tanınıyor

22 Şubat 2017 02:50

Akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören Yönetmen Metin Gülgen’in bugün öğleden sonra İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Gülgen’in cenaezinin yarın Eyüp Sultan Camii’nden kaldırılacağı kaydedildi.

1946 doğumlu Gülgen, ‘Tatar Ramazan,’ ‘Adalet,’ ‘İnsanları Seveceksin,’ ‘Düşkünüm Sana’nın da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını yapmıştı.

Melih Gülgen kimdir?


Melih Gülgen (d. 1946, İstanbul), Türk sinema yönetmeni, senarist, yapımcı. 1946 yılında İstanbul'da doğdu. Atatürk Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1968'de Kafkas Kartalı adlı ilk sinema filmini yönetti. 1972`de gösterime giren Parçala Behçet filmi ile Türk sinemasında seks ve avantür filmlerinde yeni bir furya başladı.
 

Melih Gülgen'in filmleri


Kafkas Kartalı (1968)
Yazı mı Tura mı (1970)
Üç Kabadayı (1971)
Öldüren Yumruk (1971)
Zapata (1971)
Yumruk Yumruğa (1971)
Tehlikeyi Severim (1971)
Nasreddin Hoca (1971)
Maskeli Üçler (1971)
Kurşun Memed (1971)
Kanunsuz Sokak (1971)
Dadaloğlu (1971)
İyi Döverim Kötü Severim (1972)
Ölüm Peşimizde (1972)
Çapulcular (1972)
Vur Vur Kaç Kaç (1972)
Parçala Behçet (1972)
Kara Batur (1972)
Kabadayılar Kralı (1972)
Haydut Avcısı (1972)
Adanalı Kardeşler (1972)
Yemin (1973)
Patron (1973)
Kaderimiz (1973)
Oğul (1974)
Dayı (1974)
Belalılar (1974)
Babalık (1974)
Tatlı Tatlı (1975)
Tatlı Sert (1975)
Cemil (1975)
Babanın Oğlu (1975)
Evlatlık / Çıngar (1976)
Babanın Suçu (1976)
Cemil Dönüyor (1977)
Baba Ocağı (1977)
Akrep Yuvası (1977)
Adalet (1977)
İnsanları Seveceksin (1978)
Fırat (1979)
Zeytin Gözlüm (1980)
Kul Sevdası (1980)

 

ETİKETLER

melih gülgenhayatını kaybettimelih gülgen kimdirmelih gülgen cenaze

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24