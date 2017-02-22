Yönetmen Melih Gülgen hayatını kaybetti

Akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören Yönetmen Metin Gülgen’in bugün öğleden sonra İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Gülgen’in cenaezinin yarın Eyüp Sultan Camii’nden kaldırılacağı kaydedildi.

1946 doğumlu Gülgen, ‘Tatar Ramazan,’ ‘Adalet,’ ‘İnsanları Seveceksin,’ ‘Düşkünüm Sana’nın da aralarında bulunduğu 100’ün üzerinde filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını yapmıştı.

Melih Gülgen kimdir?



Melih Gülgen (d. 1946, İstanbul), Türk sinema yönetmeni, senarist, yapımcı. 1946 yılında İstanbul'da doğdu. Atatürk Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1968'de Kafkas Kartalı adlı ilk sinema filmini yönetti. 1972`de gösterime giren Parçala Behçet filmi ile Türk sinemasında seks ve avantür filmlerinde yeni bir furya başladı.



Melih Gülgen'in filmleri



Kafkas Kartalı (1968)

Yazı mı Tura mı (1970)

Üç Kabadayı (1971)

Öldüren Yumruk (1971)

Zapata (1971)

Yumruk Yumruğa (1971)

Tehlikeyi Severim (1971)

Nasreddin Hoca (1971)

Maskeli Üçler (1971)

Kurşun Memed (1971)

Kanunsuz Sokak (1971)

Dadaloğlu (1971)

İyi Döverim Kötü Severim (1972)

Ölüm Peşimizde (1972)

Çapulcular (1972)

Vur Vur Kaç Kaç (1972)

Parçala Behçet (1972)

Kara Batur (1972)

Kabadayılar Kralı (1972)

Haydut Avcısı (1972)

Adanalı Kardeşler (1972)

Yemin (1973)

Patron (1973)

Kaderimiz (1973)

Oğul (1974)

Dayı (1974)

Belalılar (1974)

Babalık (1974)

Tatlı Tatlı (1975)

Tatlı Sert (1975)

Cemil (1975)

Babanın Oğlu (1975)

Evlatlık / Çıngar (1976)

Babanın Suçu (1976)

Cemil Dönüyor (1977)

Baba Ocağı (1977)

Akrep Yuvası (1977)

Adalet (1977)

İnsanları Seveceksin (1978)

Fırat (1979)

Zeytin Gözlüm (1980)

Kul Sevdası (1980)