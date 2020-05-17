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Yönetmen Lynn Shelton hayatını kaybetti

Sheklton’ın ölümünü hayat arkadaşı oyuncu ve komedyen Marc Maron doğruladı

17 Mayıs 2020 16:56

“Humpday” ve “Your Sister’s Sister” gibi övgüler alan bağımsız filmlerin yönetmeni Lynn Shelton, 54 yaşında hayatını kaybetti. 

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