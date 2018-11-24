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Yönetmen Kazım Öz, Tunceli'de gözaltına alındı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Yönetmen Kazım Öz, Tunceli'nin Pertek ilçesinde gözaltına alındı

24 Kasım 2018 16:18

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)-DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Yönetmen Kazım Öz, Tunceli\'nin Pertek ilçesinde gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında yönetmen Kazım Öz hakkında terör örgütü üyeliği ve terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Yönetmen Öz, memleketi Tunceli\'den Elazığ\'a gitmek için Pertek feribot iskelesindeyken jandarma tarafından gözaltına alındı. Öz, ifadesi alınmak üzere Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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