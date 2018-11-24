Yönetmen Kazım Öz gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 'Fırtına' ve 'Bir Varmış Bir Yokmuş' filmlerinin yönetmeni Kazım Öz, Tunceli'nin Pertek ilçesinde gözaltına alındı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yönetmen Kazım Öz hakkında "terör örgütü üyeliği ve terör propagandası yaptığı iddiasıyla yakalama kararı" çıkarıldı. Yönetmen Öz, memleketi Tunceli'den Elazığ'a gitmek için Pertek feribot iskelesindeyken jandarma tarafından gözaltına alındı. Öz, ifadesi alınmak üzere Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA)