Yönetmen Hürrem'e kapıyı gösterdi

T24

Dizinin son bölümünde Kanuni Sultan Süleyman’ı nikah masasına oturtmayı başaran Hürrem Sultan, yönetmen engeline takıldı. Kızıl saçlarını başka bir renge boyatmak isteyen oyuncu, Taylan’dan “Devamlılığı olan bir projede buna izin veremem” cevabını aldı. Uzerli’nin ısrar etmesi üzerine sinirlenen yönetmen, “O zaman kadrodan ayrılırsın” diyerek rest çekti. Tartışma diğer oyuncuların araya girmesiyle yatışırken, morali bozulan oyuncu ağlamaya başladı. Ekip, çekimlere kaldığı yerden devam ederken, oyuncunun saç rengini değiştirme isteği şimdilik başka bahara kaldı.