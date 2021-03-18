Yönetmen Guy Ritchie: Türkiye’de daha çok film çekmek isterim

Yeni filmi "Five Eyes"ın çekimleri için 2 aydır Antalya'da olan yönetmen Guy Ritchie, Twitter'dan paylaştığı videoda "Türkiye’yi seviyoruz. Eğer burada daha fazla film çekmek mümkün olursa yapacağız." dedi.

İki aydır Antalya'da "Five Eyes" filminin çekimlerini sürdüren yönetmen ve senarist Ritchie, Twitter hesabından paylaştığı videoda Türkiye'yi sevdiğini anlattı.

"Aspendos harikaydı" diyen Ritchie, 2 bin yıllık Roma kalıntıları içinde çalışmayı sevdiğini anlattı.

Ritchie, "Türkiye’yi seviyoruz. Eğer burada daha fazla film çekmek mümkün olursa yapacağız." dedi.