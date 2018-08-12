Yönetmen Gürcan Keltek'e En İyi Uluslararası Film ödülü

Enis Tabak / Prizren, 12 Ağustos, (DHA) - Kosova\'da bu yıl 17\'ncısı düzenlenen “Uluslararası Dokufest Film ve Belgesel Festivali”ne katılan Türk yönetmen Gürcan Keltek’in Meteorlar belgeseli, “En İyi Uluslararası Film” ödülüne layık görüldü.

50\'ye yakın ülkeden 260 kısa film ve belgeselin gösterildiği festivalin bu yıl ki teması; \'Yansıma\'ydı. 3 ila 11 Ağustos tarihleri arasında süren festivalde Türkiye\'den de iki film yer almıştı.

Prizren ev sahipliğindeki dokuz farklı sinemada düzenlenen festivale dünyanın birçok ülkesinden misafir bu ülkeye akın etti.

Dokuz gün süren festival kapsamında paneller, atölye çalışmaları, fotoğraf sergileri yanı sıra değişik etkinlikler yer aldı.

Festivalin Uluslararası Kısa Film yarışmasında yönetmenliğini Rüken Tekeş\'in \"Heverk (Çember)\" filmi ile Yönetmenliğini Mirac Atabey\'in Livadi (Yard), filmleri yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

- Festivalden detaylar