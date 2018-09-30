Yönetmen Giyasettin Şehir tutuklandı

2011 tarihli ”Yürüyüş” filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Sanat Yönetmeni’ ödülünü alan yönetmen Giyasettin Şehir, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.
Diyarbakır’daki evine 26 Eylül’de yapılan polis baskını ile gözaltına alınan yönetmen Giyasettin Şehir, emniyetteki sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesi alınan Şehir, yöneltilen “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilip, tutuklanması istendi. Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre mahkemeye çıkarılan yönetmen, aynı suçlamayla tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne konuldu.
Yönetmen Giyasettin Şehir, çektiği “Yürüyüş” (Meş) filmi ile 2011 yılında katıldığı 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Sanat Yönetmeni’ ödülünü layık görülmüştü.