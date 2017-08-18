Yönetmen Ezel Akay: Devletin insan sevdiğini mi zannediyorsunuz?

Yönetmen Ezel Akay, Tunceli merkez ve bağlı ilçe kırsalında, çatışmalardan kaynaklı 6 bölgede başlayan orman yangınına ilişkin olarak “Dersim’de olmadan baskı kurmak lazım. Ciddi bir baskı kurmak, çünkü orada gelecekle ilgili olan bir şey. Bu yangının sönmesi lazım. Onun için hemen böyle bir eyleme geçmek lazım. O askerin o valinin ismini yayınlama, ‘bu adam yaptı’ demek gibi ifşa etmek, bunu devamlı herkesin o adamın adını konuşmasını sağlamak mesela. Devletin insan sevdiğini mi zannediyorsunuz? Cizre’ye bakın, Güneydoğu’ya bir takım şehirlere bakın. Delirdiniz mi? Devlet insanı öldürmeyi seviyor” dedi.

Pirha’dan Rohat Emekçi’ye konuşan Akay, “Çok fazla haber olmadı sanırım, insanlara duyurulması lazım” diyerek sosyal medyadan da olayın duyurulması gerektiğini belirtti.

Akay, Tunceli’deki orman yangınlarıyla ilgili, “Şu pozisyonda biz lanet okumaktayız. Yapmamız gereken şeyler haberleşmeyi kuvvetlendirmek, dört kanaldan bu haberi vermek, giderek orada bunları yapanlara baskı altında emirlere uymamayı tercih etmelerini sağlamak. Dersim’de olmadan baskı kurmak. Ciddi bir baskı kurmak, çünkü orada gelecekle ilgili olan bir şey. Bu yangının sönmesi lazım. Onun için hemen böyle bir eyleme geçmek lazım. O askerin o valinin ismini yayınlama, ‘bu adam yaptı’ demek gibi ifşa etmek, bunu devamlı herkesin o adamın adını konuşmasını sağlamak mesela. Devletin insan sevdiğini mi zannediyorsunuz? Cizre’ye bakın, Güneydoğu’ya bir takım şehirlere bakın. Delirdiniz mi? Devlet insanı öldürmeyi seviyor” dedi.

"Devlet kendi halkıyla savaşıyor"

“70- 80 yıldır bu devletin ordusunun yalnızca kendi halkıyla savaştığını” belirten Akay, “Askerlik gibi böyle yüce değerli bir mesleği seçiyorsunuz ve hizmet ettiğiniz insanları da öldürüyorsunuz. Ne dış savaşına gidiyorsunuz, bir Kore savaşı var zavallılarım ona 50’lerde gittiler. Kıbrıs savaşı var, büyük bir rezaletti. Bunun dışında bu ülke güme gidiyor. Dünyanın en büyük ordusu hiçbir ülkeyle savaşmadı. Yalnızca kendi halkıyla savaştı. Bunu ifşa etmiyoruz biz. 80 senedir bu ülkenin ordusu yalnızca bütün teçhizadıyla kendi halkıyla savaşmıştır. İster haklı, ister haksız… 80 yıldır hep mi haklısın, hastasın sen demektir. Bir hastalığın pençesinde ordu ve devlet halkını katlediyor demektir” şeklinde konuştu.

"Derin devletin bir faydası olmamış"

Adım adım ülkenin bir tık daha geriye çekildiğine vurgu yapan Akay şunları söyledi:

“Derin devletin sapıklığı, manyaklığı, derin devletin bir faydası olmamış. Demirel demiş, ‘Derin devlet diye bir şey yok devlet o.’ Ama bir faydası yok ülkenin gelişmesine, ekonomisine, eğitimine, kültürüne bu derin devletin hiçbir katkısı olmadı. Adım adım her değişimde bu ülkeyi bir tık daha geriye çektiler. Bunu ülkenin iyiliği için yapıyor gibi görünüyorlar, aslında yerini korumak için o derin devletin yöneticileri ve onların suç ortakları kendi pozisyonlarını korumak dışında hiçbir şey yapamazlar. Bunların ifşa edilmesi lazım. Madem devletini seviyorsan devlete de küfür etme.”