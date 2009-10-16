Yönetmen Ezel Akay, Antalya'da tutuklandı.

Yönetmen Ezel Akay, 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için bulunduğu Antalya'da, kaldığı Dedeman Oteli'nde, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince tutuklandı.



Akay'ın İstanbul'da bir dava ile ilgili, ''Çek Yasası'na muhalefet'' suçu kapsamında hakkında arama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Adliyede ifadesi alınan Akay'ın, festival görevlilerine, tanık olarak ifade verdiğini ve bir saate kadar otele döneceğini söylediği belirtildi.



Mahkeme Ezel Akay'ın tutuklanmasına karar verdi. Akay'ın Antalya E Tipi Cezaevine konulacağı öğrenildi.