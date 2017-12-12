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Yönetmen cinayeti şüphelisi tutuklandı

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ÖDÜLLÜ yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan figüran Osman A

12 Aralık 2017 02:16

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)-ÖDÜLLÜ yönetmen Mustafa Kemal Uzun\'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan figüran Osman A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim olduğu ortaya çıkan figüran Osman A., Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Şile Adliyesi\'ne sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan Osman A., tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından Osman A. \"Kasten adam öldürme\" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

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