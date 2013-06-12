Nuri Bilge Ceylan: İktidar kendi sonunu hazırlıyor

2008 yılında Fransa'nın prestijli film festivali Cannes’da "Üç Maymun" filmiyle jüri büyük ödülünü, "Bu ödülü yalnız ve güzel ülkeme adıyorum” sözleriyle alan yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Gezi Parkı direnişi sonrasında aktif bir Twitter kullanıcısı oldu. Direniş öncesi Twitter hesabından son twit’ini geçen yıl 3 Eylül’de atan Ceylan, direnişin tırmandığı 1 Haziran’da, hesabından Berdyaev’in “İktidar, onu kullananı da, ona boyun eğeni de özgürlükten yoksun kılar” sözlerini yazdı.

1 Haziran’dan itibaren Twitter hesabını daha aktif kullanmaya başlayan yönetmen, 15 günde 10 twit attı. Nuri Bilge Ceylan, dün akşam binlerce insanın bulunduğu Taksim Meydanı’na polisin yoğun biber gazlı müdehalesinin ardından Twitter’a “İktidar, kendi sonunu hazırlıyor” diye yazdı. Bu sabah “Bir ülkede bazı şeyler aynı anda olmaya başlamışsa çok #ACİLDEMOKRASİ’ye ihtiyaç var demektir” diyerek, Radikal’den Cüneyt Özdemir’in yazısını ve Hasan Cemal’in T24’teki "Erdoğan’a Allah akıl fikir versin!" başlıklı yazısını retwit etti.