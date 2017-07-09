T24 LogoT24 Logo
Politika

Yönetmen Çağan Irmak sordu: Yoksa siz hala terörist ilan etmediklerimizden misiniz?

"Hayır diyen terörist, yürüyen terörist, gözünün üstünde kaşın var diyen terörist"

09 Temmuz 2017 18:07

Yönetmen Çağan Irmak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı terörist ilan etmesi üzerine yakın geçmişte aynı ithama maruz kalanları hatırlattı. Irmak, sosyal medya hesabından “Hayır diyen terörist, yürüyen terörist, gözünün üstünde kaşın var diyen terörist. Yoksa siz hala terörist ilan etmediklerimizden misiniz?” diye sordu.

Erdoğan, G20 zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin “Demirtaş ve Kürt vekiller ne zaman hapisten çıkacak?” sorusu üzerine “O söylediğiniz kişi bir teröristtir” demişti.

"Gözünün üstünde kaşın var diyen terörist"

Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ diyenlerin ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanların da ‘terörist’ ilan edildiğine dikkat çeken Irmak, “Hayır diyen terörist, yürüyen terörist, gözünün üstünde kaşın var diyen terörist. Yoksa siz hala terörist ilan etmediklerimizden misiniz?” diye sordu.

ETİKETLER

yönetmentayyip erdoğancumhurbaşkanıtayyip erdoğanhdpterörteörist
","articleSection":"Politika","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-07-09T18:07:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/yonetmen-cagan-irmak-sordu-yoksa-siz-hala-terorist-ilan-etmediklerimizden-misiniz,413429","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/yonetmen-cagan-irmak-sordu-yoksa-siz-hala-terorist-ilan-etmediklerimizden-misiniz,413429"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24