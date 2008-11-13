Yönetmen Bülent Arınlı vefat etti

Belgesel sinemanın tanınmış isimlerinden yönetmen Bülent Arınlı 57 yaşında Bodrum'da vefat etti.



Belgesel Sinemacılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Arınlı'nın, dün ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.



Arınlı'nın, Bodrum Yalıkavak'taki Gökçebel Camisinde yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yemiş Mezarlığında toprağa verileceği kaydedildi.



Ankara'da 1951 yılında doğan ve Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olan Bülent Arınlı, 1974-78 yılları arasında TRT'de kameraman olarak çalıştı.



Arınlı, Ordu Fotofilm Merkezi ile bazı televizyon kanallarının kuruluşlarında da görev aldı.



Gazeteci Hrant Dink'in anlatıldığı "Kırlangıcın Yuvası" adlı belgesel filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Arınlı, "Türkiye'deki gayrimüslim vakıflarının mülkiyet sorununu" ele alan "Vatandaşlık Halleri" belgeselinin kurgusunu da yapmıştı.



Arınlı, görüntü yönetmeni ve yönetmen olarak pek çok haber programı ile belgesele, çeşitli reklam ve tanıtım kliplerine de imza atmıştı.



Belgesel Sinemacılar Birliğinin de kurucu üyelerinden olan Bülent Arınlı'nın vefatının, "11'inci Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali"nin bugünkü açılışı öncesinde, belgeselciler camiasında büyük üzüntüye neden olduğu belirtildi.