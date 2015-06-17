Yönetmen Başar Sabuncu hayatını kaybetti

'Çıplak Vatandaş', 'Zengin Mutfağı', ‘Asılacak Kadın’ gibi önemli filmlerin yönetmeni Başar Sabuncu, 73 yaşında hayata veda etti.

Türkiye edebiyatının önde gelen isimlerinden Sevgi Soysal’ın eski eşi ve Şubat 2007'de 59 yaşındayken hayatını kaybeden anayasa hukuku profesörü Yavuz Sabuncu’nun da ağabeyi olan Başar Sabuncu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şehir Tiyatroları’nın özerkliğini zedelediğini söyleyerek 2004’te kurumdan ayrılmıştı.

Oyuncular Sendikası da Twitter'dan bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Başar Sabuncu kimdir?

Başar Sabuncu, 1943 yılında İstanbul’da doğdu. 1961’de Saint Joseph Lisesi’ni bitirdi. İlk oyunu Kargalar, 1962’de Devlet Tiyatrosu’nca sahnelendiğinde, 19 yaşındaydı. 1964-1969 yılları arasında TRT Ankara Radyosu tiyatro bölümünde görev aldı; aralarında İlyada, Don Kişot, Goriot Baba gibi başyapıtların da bulunduğu 18 yapıtı radyo için oyunlaştırdı; 100’ü aşkın radyo oyun dizisini yönetti.

12 Mart 1971 darbesininden sonra, bir süre yurt dışında yaşamayı yeğledi. Muhsin Ertuğrul’un çağrısı üzerine, 1974’de yönetmen olarak İstanbul Şehir Tiyatroları’na katıldı. Çok uzun bir ayrılıktan sonra Nazım Hikmet’i yeniden Şehir Tiyatrosu seyicileri ile buluşturdu.

12 Eylül 1980 darbesini izleyen günlerde, 1402 sayılı yasa uyarınca kurumdaki görevine son verilmesinin ardından, Berlin’de, Schaubühne Tiyatrosu’nda ‘İşgal’ oyununu yönetti.

82’de “Aydınlar Dilekçesi” kapsamında, askeri mahkemede yargılandı.

1985’den başlayarak kendi senaryolarından, aralarında ‘Çıplak Vatandaş’ (1985), ‘Asılacak Kadın’ (1986), ‘Zengin Mutfağı’ (1988) ve ‘Yolcu’nun (1994) da olduğu altı film çekti. Çok sayıda uluslararası şenlikte Türkiye sinemasını temsil etti. 1988’de Londra’da British Film Institute; 1991’de Paris’te Fransız Sinematek’i; 1992’de Montpellier Festivali tarafından, adına tüm filmlerinin gösterildiği saygı haftaları düzenlendi.