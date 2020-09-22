Yönetmelik hazırlanıyor: Takviye gıdaların sağlık beyan iznini artık Sağlık Bakanlığı verecek; ünlüler reklam amaçlı bilimsel yorumlarda bulunmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın etiket incelemesiyle ruhsat verdiği takviye gıdalarda Sağlık Bakanlığı da devreye giriyor. Ayrıca takviye gıdalarda tanıtımı ünlüler değil, uzmanlar yapacak.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç imzalı habere göre, laboratuvar incelemesi yapılmadan, sadece etiket üzerinden içerik incelemesi yapıldığı için eleştirilere konu olan ürünlerin, sağlık beyan izinlerinin artık Sağlık Bakanlığınca verilmesi planlanıyor. Bunun için Bakanlık “Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağı” hazırladı. Ürünlerde yanıltıcı, abartılmış veya kanıtlanmamış bilgiler kullanılamayacak. Uzmanlıklarını akademik olarak kanıtlamamış kişiler ürünlerle ilgili bilgi veremeyecek.

Hacmen yüzde 1.2 den fazla alkol içeren içeceklerde sağlık beyanı yapılamayacak. Başta sanatçılar, uzman olmayan kişiler takviye gıdalarla ilgili bilimsel yorumda bulunamayacak.