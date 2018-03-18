Yönetiminde Bilal Erdoğan da var | TÜGVA'dan: Karşı cinsle konuşmayın, 'flört'e alerjimiz olmalı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) iş birliği protokolleriyle okullarda ders vermesinin önü açılan Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) yayın organı “Fikirname”de “Zaruri bir durum olmadıkça karşı cinsle konuşmaktan kaçınmak gerekir. Çünkü muhabbetin nereye gideceğini kestirmek zordur” dendi.

Salih Eğridere imzasıyla yayımlanan yazıda, kadınla erkeğin tokalaşmasının “caiz olmadığı” kaydedildi, “Flört kelimesine karşı alerjimiz olmalı. Bir Müslüman olarak evlilik vaktimizin geldiğini düşündüğümüzde, helal çizgiler içerisinde yapılan görüşme dışında, karşı cinsle görüşmeyi Müslümanlığımıza uygun göremeyiz" ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, söz konusu vakıfta "Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği" görevini yürütüyor.

"Müslüman öğrenciler dikkatli olmalı"

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, “Karşı Cins Rehberi” başlıklı yazıda, “Müslüman öğrencilerin fakültelerde dikkat etmesi gereken noktalar” sıralandı. Karşı cins ile kurulan ilişkinin, “Zina” şeklinde değerlendirildiği yazıda, “Zinaya götürecek tüm fiiller tehlikeli ve zinaya çeken sebepler olarak haramdır” ifadesine yer verildi.

“Gerektiği kadar konuşun”

Öğrencilere, “Mecburen muhatap olacağınız karşı cinsle gerektiği kadar ve ciddiyetimizi takınarak konuşup müsaade istemeliyiz” uyarısında bulunulan yazıdan bazı bölümler şöyle:



"Karşımızdaki kişi uygun görürse selamlaşıp ellerini öpebiliriz. Yine yaş durumuna göre, sarılma ve kucaklaşmalar yapılabilir."



"İnternet üzerinden yazışarak yapılan tüm münasebetler de bizi çekebileceği yer bakımından çok tehlikelidir. Bu konularda da hassas olup, yaklaşmamak durumundayız."



"Karşı cins ile ilişkiler konusunda gevşek davranışlarda bulanan arkadaşlarımız varsa onları ciddi bir şekilde uyarmalıyız. Hatada ısrar edeni, arkadaşlığımızı bitirme noktasına kadar bile götürebiliriz."



"Bizden daha iyi kişilerin bile karşı cinsle arkadaşlığının olduğunu veya onların bile bu hataya düştükten sonra, bizim düşmemizin normal olduğunu kabul bize kabul ettirene kadar peşimizi bırakmaz."

“Yok sayın”

Okullarda karşı cinsle beraber olmak “zorunda kalınan” ortamlar olduğu savunulan yazıda, “Onları yok gibi hissedip işimize bakmamız uygun olandır” tavsiyesi verildi. “ Fakülte ve sınıflarda kızlı erkekli yapılan toplu görüşmeler veya programlara katılmaktan sakınmalıyız” ifadelerine yer verilen yazı şöyle devam etti:



“Flört kelimesine karşı alerjimiz olmalı. Bir Müslüman olarak evlilik vaktimizin geldiğini düşündüğümüzde, helal çizgiler içerisinde yapılan görüşme dışında, karşı cinsle görüşmeyi Müslümanlığımıza uygun göremeyiz. Karşı cinsin dayanılması zor bir imtihan olduğunu unutmadan, şeytanın tuzaklarına karşı Allah’tan bizi korumasını dilemeliyiz.”