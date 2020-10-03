Yönetimin 'takım bul' dediği Babel, kalmak istiyor

Gösterdiği performans nedeniyle gözden çıkarılan menajerine takım bulması iletilen Ryan Babel, takımdan ayrılmak istemediğini yönetime belirtti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası iyice gözden düşen Babel'in menajerine takım bulması iletildi.



Sarı-kırmızılı yönetim, bu sezonla birlikte 2 sene daha sözleymesi bulunan ve bu süreçte imza parasıyla birlikte toplam 6.5 milyon Euro civarı bir rakamı cebine koyacak olan Hollandalı yıldızı bonservissiz göndermeyi de göze aldı.

Milliyet'in haberine göre; takım bulması halinde bonservisinin kendisine verileceği iletilen Ryan Babel'in ayrılmaya sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 karşılaşmaya çıkan Babel, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.