Yönetimi devirme girişimi



Rus haber ajansı Interfaks, muhalefet yanlısı binlerce kişinin Abhazya’da başkanlık binasına akın ettiğini ve Devlet Başkanı Aleksandır Ankvab’ın ise makamından kaçtığını duyurdu.

Ancak RİA Novosti haber ajansı Ankvab’ın ülkeyi terk etmediğini, hâlâ Abhazya’da bulunduğunu iddia etti.

Interfaks ayrıca Ankvab’ın, askeri darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını söylediğini yazdı.

Yolsuzluk suçlaması

Muhaliflerin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin yönetimini Koordinasyon Konseyi adlı bir oluşum üstlendi.

Siyasi reform isteyen göstericilerin hükümeti yolsuzluk ve görevi kötü kullanmakla suçladığı belirtiliyor.

Dünyanın büyük bölümünün Gürcistan'a bağlı olarak kabul ettiği Abhazya, 1990'lı yıllardaki iç savaş sırasında bağımsızlığını ilan etmişti. Rusya 2008 yılında beş günlük savaşta Gürcistan ile Abhazya ve Güney Osetya için savaşmıştı. Rusya, Nikaragua, Venezuela ve Nauru, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıyan BM üyeleri.