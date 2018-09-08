Yönetimi değişen Cumhuriyet'te tasfiye başladı: DİSK'li Faruk Eren ve Bülent Özdoğan görevden alındı!

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın, yönetim değişikliği sonucunu yaratan toplantısı yapıldı. Vakfın başkanlığına Alev Coşkun'un getirildi. Yaklaşık 2 yıldır Murat Sabuncu'nun yürüttüğü genel yayın yönetmenliği görevine de haber koordinatörü şefi Aykut Küçükkaya'nın atanmasına karar verildi. Yeni yönetim, gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Faruk Eren ve Yazı İşleri Müdürü Bülent Özdoğan’ı görevden aldı. Görevden alınan Faruk Eren halen DİSK Basın-İş genel başkanlığı görevini yürütüyor, meslektaşı Bülent Özdoğan da DİSK Basın-İş üyesi.

Cumhuriyet Vakfı üyeleri ve gazetenin yazarlarının tutuklanmasına ve 25 Nisan’da görülen karar duruşmasında toplam 81 yıl 45 gün hapis cezası almalarına yol açan davada, iddia makamının tanıklarından Alev Coşkun başkanlığındaki yönetim kurulu icraatlarına başladı.

Gazetenin 17 ay tutuklu kalan Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun yerine Aykut Küçükkaya getirilirken yazı işlerinde de tasfiyeler yaşandı.Gazete yazı işlerinden iki isimle yollarını ayırdı.

Vakıf yönetimin ve gazetecilerin tutuklu olduğu dönemde yazı işleri sorumluluğunu omuzlayan Faruk Eren ve Bülent Özdoğan dün akşam saatlerinde görevlerinden alındı. Gazetenin yarın yeni bir künyeyle çıkacağı öğrenildi. Görevden alınan Faruk Eren DİSK Basın-İş sendikasının genel başkanı, Bülent Özdoğan ise DİSK Basın-İş’in gazetecilik alanında örgütlenmeye başlamasıyla sendikaya üye olan ilk gazetecilerden birisi. İki gazetecinin görevden alınması sonrası, hazırladıkları sayfanın da değiştirildiği belirtiliyor.

“Cumhuriyet’i ele geçirerek susturma operasyonu yeniden sahneye konmaktadır”

sendika.org'ta yer alan habere göre DİSK Basın-İş Genel Sekreteri Özge Yurttaş Sendika.Org’a yaptığı değerlendirmede sendikanın bu konuda kamuoyuna yönelik bir açıklama hazırlığında olduğunu belirterek, “AKP’nin siyasallaşmış yargı operasyonu ile başarısız olan Cumhuriyet’i ele geçirerek susturma operasyonu Vakıf Yönetimi seçimi ile yeniden sahneye konmaktadır” dedi. Yurttaş, Cumhuriyet’in yayın çizgisini iktidarın hukuk mekanizmalarında dava konusu haline getirerek meslektaşlarının tutuklanması ve hapis cezası almasına yol açanların şimdi de bu baskılara göğüs geren DİSK’lileri tasfiye etmesinin sürpriz olmadığını ifade ederek “AKP’nin medya kuşatmasıyla ve bu kuşatmaya ‘cumhuriyet çizgisine sahip çıkıyoruz’ yalanıyla güç verenlerle mücadelemiz sürecek, Cumhuriyet’te DİSK bayrağını taşımaya devam edeceğiz” dedi.