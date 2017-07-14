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Spor

Yönetim resmen duyurdu: Scarione Göztepe'de

32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Kasımpaşa forması da giymişti

14 Temmuz 2017 13:14

Alt liglerde geçirdiği 14 seneden sonra Süper Lig'e yükselen Göztepe, son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen Ezequiel Oscar Scarione ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisi, transferi resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, resmi sitesi üzerinden transferi şu ifadeyle açıkladı:

"Son olarak Maccabi Tel Aviv forması giyen Ezequiel Oscar Scarione ile 2 yıllık sözleşme imzaladık.

14 Temmuz 1985 tarihinde dünyaya gelen Scarione, Arjantin ekiplerinden Boca Juniors altyapısında forma giydikten sonra 2004 yılında Deportivo Cuenca takımına transfer oldu.

2006/2007 sezonunda Thun takımına transfer olarak İsviçre kariyerine başlayan Scarione 1 sezon Luzern takımında kiralık olarak forma giydikten sonra bir diğer İsviçre ekibi St. Gallen'e transfer oldu. 2012/2013 sezonunda St. Gallen forması ile 39 maça çıkan Arjantinli oyuncu 22 gol kaydetti.

2013/2014 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer olan ve sırasıyla 3 sezon boyunca 36, 33 ve 28 maçta görev alan Scarione bu karşılaşmalarda 41 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Son olarak 2016/2017 sezonunda Maccabi Tel Aviv forması ile 29 maça çıkan Scarione sezonu 9 gol ile tamamladı."

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