Yönetim resmen açıkladı: Eljero Elia 3 yıllığına Medipol Başakşehir'de

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in bir süredir transferi için çalışma yürüttüğü ve sabah saatlerinde İstanbul'a getirdiği Feyenoord forması giyen Eljero Elia, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına turuncu-lacivertli ekibe bağlayacak ön sözleşmeye imza attı. Hollandalı'nın transferi için kulübün kasasından 1.5 milyon Euro çıktığı ifade edildi.

30 yaşındaki Hollandalı oyuncu yaptığı ilk açıklamada, "Başka kulüpler ile de görüştüm ancak ilk günden bu yana Başakşehir'in benim için ısrar etmesi kararımda etkili oldu. Dirk Kuyt, benim karar vermemde yardımcı oldu ve Başakşehir'de ödeme zorluğu olmadığını, aile kulübü olduğunu söyledi. Başakşehir iyi bir takım, iyi bir kadrosu var. Umarım ben de kendimi geliştirerek takıma katkı veririm" dedi.

Her iki kanatta da oynayabilen 30 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Hollanda Eredivise liginde Feyenoord formasıyla çıktığı 24 maçta 9 gol ve 9 asist yaparak 18 gole doğrudan katkı sağladı.