Yönetim kurulunda AKP'li isimleri olduğu derneğe izinsiz yardım toplama hakkı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayıyla AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Kübra Öztürk Gökkaya’nın da aralarında olduğu AKP’lilerin yönetim kurulunda yer aldığı “Türkiye Beyazay Derneği’ne” izinsiz yardım toplama hakkı verildi

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, “Türkiye Beyazay Derneği’nin” 10 Haziran tarihinde AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla “İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar” listesine alındığını açıkladı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre izinsiz yardım toplama hakkı verilen Türkiye Beyazay Derneği’nin yönetim kurulunda AKP’li isimler yer alıyor. Derneğin Genel Başkan Vekili Hatice Kübra Öztürk Gökkaya aynı zamanda da AKP Genel Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeliği ile Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Türkiye Beyazay Derneği’nin Başkanı Nejla Sümer de geçtiğimiz yıllarda AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Sosyal İşler Birim Başkanı olarak görev yaptı. Derneğin Genel Sekreteri Hayri Köse ise AKP’den 27’nci İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Aday Adayı oldu. Köse, 24’üncü Dönemde de AKP’den İstanbul 1’inci Bölgeden milletvekili adayı olmuştu.

Derneğin Onursal Başkanı da kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim çıktı. Derneğin Onursal Başkanı ve Muğla Kurucu Şube Başkanı'nın AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan olduğu öğrenildi.

27 DERNEK VE VAKFA İZİN

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 1995 ile 2020 yılları arasında toplam 29 dernek ve vakfa ‘izin almadan yardım toplama hakkı’ verildi. Bu 29 dernek ve vakıftan 27’sı bu hakkı AKP iktidarların görevde olduğu 2004 ile 2019 yılları arasında aldı. AKP İktidarları döneminde izinsiz para toplama hakkı verilen bazı dernek vakıflar şu şekilde: Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Diyanet Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.