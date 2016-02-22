Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ömer Koç getirildi

Koç Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ömer Koç getirildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mehmet Ömer Koç'un, boşalan Başkan Vekilliğine ise Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yıldırım Ali Koç'un seçilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

2008 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten ve Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ömer M. Koç'un, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklama şöyle:

"Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında bu denli önemli bir paya sahip olan ve uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden bir Topluluğun ve ailenin mensubu olmaktan onur duyuyorum. Sevgili ağabeyim ve Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa V. Koç'u çok erken ve zamansız kaybetmenin derin acısını içimizde taşırken, kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum.

Bizlere emanet ettiği bayrağı daha da ileriye taşımayı hem bir sorumluluk hem de bir görev olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde de Koç Topluluğu olarak, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürürken, küresel arenada ülkemizi yeni başarı hikâyeleri ile buluşturacağımıza yürekten inanıyorum"



Ömer Koç kimdir?



Koç Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Ömer M. Koç, Robert Kolej'deki lise eğitiminin ardından, Columbia Üniversitesi'nde Yunan Filolojisi üzerine lisans eğitimini 1985'te tamamladı. 1989'da Columbia Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden MBA derecesi aldı. İş yaşamına 1985 yılında İsviçre'deki Kofisa Trading Company'de Satış Elemanı olarak başladı. Ardından 1989'da New York merkezli Ramerica Int. Inc.'de Satış Elemanı olarak görev yaptı.

1991-2004 yılları arasında Gazal A.Ş.'de Müdürlük, Koç Holding'de Finansman Koordinatörlüğü, Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı ve Enerji Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2004 Nisan ayında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2008'de ise Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine atandı. Ömer M. Koç aynı zamanda birçok Koç Topluluğu şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi olarak görev yapıyor. 2006 yılında Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi olan Ömer M. Koç, 2008 yılından bu yana da şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir. Tüpraş'ın Akdeniz'in en rekabettçi rafineri şirketi olması yolunda, üretim kapasitesi artışı, enerji verimliliği, Ar-Ge gibi birçok konuda atılımlar gerçekleştiren Ömer M. Koç, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek seferde yapılan en büyük sanayi yatırımı olma niteliği taşıyan "Fuel Oil Dönüşüm Tesisi" projesine liderlik etti.



Bir ülkenin gelişimi için sadece ekonomiye dayalı atılımların yeterli olmadığını her fırsatta vurgulayan Ömer M. Koç, "Kültür-Sanat ve eğitime yönelik işler yan alanlar olmaktan çıkarılarak toplumsal hayatımızı tamamlayıcı unsurlar haline getirilmelidir" hedefiyle ülkemizin sosyal kalkınmasını destekleyecek sayısız çalışmaya katkı sağlarken, pek çok projeyi hayata geçirdi.





Vehbi Koç Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ömer M. Koç, 2015 yılı itibariyle Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı üstlenmiştir. 2007 yılından bu yana Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir.