"Yönetim istifa' diyen taraftarları tehdit eden 'Azizbahçeli', Fenerbahçe kongre üyeliğine getirildi"

Habertürk yazarı ve spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, geçen sezon yönetimi istifaya davet edenleri darp ve tehdit eden Ramazan Ekrem Başyeşil’in Fenerbahçe kongre üyeliğine getirildiğini yazdı.

Başyeşil’in geçen sezon “Yönetim istifa” tezahüratları yapan taraftarlara “Bir daha burada Aziz Yıldırım istifa derseniz…” diyerek küfür ve tehdit savurduğunu iddia eden ve bu olayların sosyal medyada kanıtları olduğunu vurgulayan Çelikler, “Bunlar Fenerbahçeli değil, Fenerbahçe umurlarında bile değil, bunlar Azizbahçeli!” diyerek duruma ilişkin tepkisini dile getirdi.

Serdar Ali Çelikler’in 15 Eylül 2017’de Habertürk’te “Taraftarı tehdit eden ‘Azizbahçeli’ye üyelik” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, twitter hesabından duyurmuş. Sonra haber yapıldı mı bilemiyorum ama bana bir dostum haber gönderdi. Geçen sene bir maçtan sonra demokratik hakkını kullanan ve küfretmeden, şiddet göstermeden “Yönetim istifa” diye tezahürat yapan taraftarların yanına çıkan ve o insanları “Bir daha burada Aziz Yıldırım istifa derseniz...” diyerek galiz küfürlerle tehdit eden Fatihli Ekrem namzet vatandaş vardı. Bu ‘çakma Fenerli’, ‘harbi Azizbahçeli’ şahsın terörize eylemi videoya alınmış ve yanında güvenlik görevlisi olduğu halde milleti tehdit ettiği görüntüler sosyal medyaya yansımıştı. Yani kanıt vardı.

Ben de hem bu köşeden hem de TV ekranlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na açık çağrı yapmıştım. Volkan Demirel’in basketbol maçındaki tezahüratına kadar hasassiyet gösteren savcılık, milleti alenen tehdit eden bu mafyoz için harekete geçmedi. Şimdi öğrendik ki bu Fatihli Ekrem namzet Ramazan Ekrem Başyeşil hizmetlerinin karşılığını almış ve kulübe kongre üyesi yapılmış. Boks şubesinden olduğunu söyleyen bir başka mafyoz çakması da twitter hesabından muhalifleri tehdit etmiş.

Bunlar Fenerbahçeli değil, Fenerbahçe umurlarında bile değil, bunlar Azizbahçeli onu biliyoruz. Diktatörler sıkıştıklarında paramiliterlerinin ortaya çıktığını da biliyoruz. Belli ki Aziz Bey kongre çalışmalarına başlamış. Gerek kendisine bağlı kongrebazlarla kurduğu diyaloglarla gerekse paramiliter askerlerini kongre üyesi yapıp ortalığa salmakla. Bakalım milleti alenen tehdit eden bu şahıslara DEVLET kuralları işleyecek mi?

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