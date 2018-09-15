Yönetim değişikliğinin ardından Cumhuriyet Cumartesi'nin yayınına son verildi

Cumhuriyet gazetesinde yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Cumartesi ekinin yayınına son verildi.

Cumhuriyet gazetesinin Cumartesi ekinde '10 bin adımda' başlığında gezi yazıları kaleme alan Serhat Burak Kuru, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "cumhuriyet gazetesi'nin @cuma6tesi eki için tasarrufu ne olacak diye beklerken bugün cevabı gazetede gördük: ek yayından kaldırılmış. kısa süreli ama keyifliydi. böyle sona ermesi hem üzücü hem yazık" dedi.

Kuru, yaşanan yönetim değişikliğinin ardından 11 Eylül'den gazeteden ayrıldığını duyurmuştu.

Cumhuriyet Cumartesi'nin genel yayın yönetmeni Zeynep Miraç, geçen hafta (8 Eylül) istifa etmişti.

Ne olmuştu?

Eski kurul üyelerinden Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirilmişti. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler oldu.

Bu gelişmelerin ardından gazetede istifalar başladı. Şimdiye kadar gazeteden ayrılan isimler şöyle:

Murat Sabuncu

Bülent Özdoğan

Faruk Eren

Aydın Engin

Çiğdem Toker

Hakan Kara

Musa Kart

Melis Alphan

Ahmet Tulgar

Güray Öz

Tayfun Atay

Erdem Gül

Kemal Can

Bülent Mumay

Ceyda Karan

Mirgün Cabas

Barbaros Şansal

Mahir Ünsal Eriş

Binnaz Saktanber

Zeynep Miraç Özkartal Taner

Ahmet İnsel

Kadri Gürsel

Aslı Aydıntaşbaş

Bağış Erten

Bülent Şık

Müjde Yazıcı Ergin

Kemal Göktaş

Metin Celal

Ayşe Yıldırım