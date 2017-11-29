Yönetim de, Tudor'un arkasında

DHA, Galatasaray Yönetimi\'nin son toplantısının perde arkasına ulaştı

İstanbul DHA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek\'in hafta başında Teknik Direktör Tudor\'a arka çıkmasının ardından yönetim de Hırvat hocaya tam destek verdi.

DHA yapılan son yönetim toplantısında konuşulanların perde arkasına ulaştı. İgor Tudor bu zirvede masaya yatırılırken, özellikle medyada yer alan eleştiriler gündeme alındı. Hırvat çalıştırıcının haksızca ve acımasızca eleştirildiği görüşünde bir araya gelen sarı-kırmızılı yöneticilerin tamamı, Başkan Özbek\'in destek açıklamalarının arkasında yer aldılar.

Galatasaray yönetiminin toplantısında, Tudor\'un en yakın rakibi Medipol Başakşehir\'den 2 puan önde olduğu hatırlatıldı ve şu görüşlere yer verildi:

\"Bu takımın tamamına yakını yenilendi. Ama bu kadro sezon başından beri lider. Ezeli rakiplerinin 6 puan önünde bulunan hocamız ısrarla tartışmaların içine çekiliyor. Tudor da bu durumdan rahatsızlığını basın toplantısındaki açıklamalarıyla gösterdi.Yönetim olarak, hocamızın ve takımımızın arkasındayız. Şampiyonluğa inancımız tam. Bizi kimse yolumuzdan çeviremez.\"

