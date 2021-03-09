"Yöneticiler, Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" diyen Belhanda'nın bileti kesildi

Sivas maçının ardından zemin konusunda yönetimi hedef alan açıklamalar yapan Younes Belhanda ile yol ayrımı yaklaşıyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan ve şu ana kadarki pazarlık sürecinden sonuç alınamayan Faslı yıldızın, Fransa'ya dönmeye hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray'ın yıllık 1.5 milyon Euro maaş önerisini beğenmeyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2.5 milyon Euro'luk talepte diretince, görüşmeler askıya alınmıştı. Belhanda'nın, 2-2 biten Sivasspor maçının ardından zemin konusunda yönetime eleştirilerde bulunması, bardağı taşıran son damla oldu.



Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Fatih Terim'in takımda kalmasından yana görüş bildirmesine rağmen, Belhanda'ya yeni bir teklif yapılmayacağı öğrenildi.



Tecrübeli futbolcunun da bir süredir eski kulübü Nice ile görüşme halinde olduğu ve Galatasaray'la anlaşamaması halinde tercihini Fransa'dan yana kullanacağı belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından tercüme edilmeyen cümlesinde "Yöneticiler, Instagram ve Twitter'da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler" ifadelerini kullanmıştı.