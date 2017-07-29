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Yonca Şık: Ahmet bir süpermen değil, başkaları konuşmadığı için hapiste

"Ahmet yalnızca doğruları söylüyor; bu çok normal bir şey"

29 Temmuz 2017 16:46

Cumhuriyet gazetesi davasında tutukluluğunun devamına hükmedilen gazetecilerden Ahmet Şık’ın eşi  Yonca Şık CNN International ile bir söyleşi yaptı. 

İngilizce söyleşide Yonca Şık, “Ahmet bir kahraman veya süpermen değil. Yalnızca doğruları söylüyor; bu çok normal bir şey" dedi.

Yonca Şık, "Fakat söyledikleri insanlara çok sert geliyor çünkü başkaları çok sessiz. Ahmet’in hapiste olmasının nedeni de bu. Çünkü başkaları konuşmuyor” diye konuştu.

Ahmet Şık'ın Cumhuriyet davasındaki savunmasının tam metni

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