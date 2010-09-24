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Yaşam

Yön tabelalarındaki hata ne?

Gümüşhane'de, karayolları görevlileri tarafından yerleştirilen yön tabelalarından birinde Bayburt'un adı, 'Baybrut' olarak yazıldı.

24 Eylül 2010 03:00

T24 - Gümüşhane'de, karayolları görevlileri tarafından yerleştirilen yön tabelalarından birinde bölgenin şirin kenti Bayburt'un adı, 'Baybrut' olarak yazıldı.


TCK Şube Şefliği ekipleri, bir süre önce Trabzon-Gümüşhane-Bayburt karayolunun Gümüşhane geçişindeki tabelaları yeniledi.


Karşıyaka Mahallesi Camii önündeki ışıklı kavşağa yerleştirilen yön tabelasına 'Bayburt' yerine 'Baybrut' yazıldı.


Tabelayı hazırlayanların da, yerine monte edenlerin de fark edemediği bu yanlışlığı görenler şaşırdı.


Yanlışlık, Karayolları yetkililerine iletildi.


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