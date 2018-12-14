Yön levhasıyla trafik lambalarına çarpan TIR, karşı şeritte bariyerlere vurdu

Erdinç ALKAN/KIRKAĞAÇ (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Kırkağaç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, kemerli yön levhası ile refüjdeki trafik lambalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Muammer Aksüt yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Akhisar- Soma yolu Kavun kavşağında meydana geldi. Akhisar\'dan Soma yönüne giden Muammer Aksüt yönetimindeki 10 H 6479 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kemerli yön levhası ile refüjdeki trafik lambalarına çarpan TIR, karşı şeride geçerek, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Aksüt yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Aksüt\'ü ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Muammer Aksüt\'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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