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Spor

Yomraspor - Şile Yıldızspor: 0-0

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) -  STAT: Yomra İlçe HAKEMLER: Okan Kayataş (xx), Turhan Akbaş (xx), Mutlu Çiğdem (xx) YOMRASPOR: Furkan (xx)- Mehmetcan (xx), Hamit (xx), Adem (xx), Yaşar (x)(Dk

13 Ekim 2018 19:09

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) - 
STAT: Yomra İlçe
HAKEMLER: Okan Kayataş (xx), Turhan Akbaş (xx), Mutlu Çiğdem (xx)
YOMRASPOR: Furkan (xx)- Mehmetcan (xx), Hamit (xx), Adem (xx), Yaşar (x)(Dk.68 Murat Can x), Erhan (xx), Sinan (xx), Zafer (x)(Dk.59 Sefa x), Şenol (xx), Münür (x)(Dk.46 Yasin x), Ali Özgür (xx)
ŞİLE YILDIZSPOR: Erşen (xx)- Ömer (xx), Zafer (xx), Hasan (xx), Tahsin (xx)(Dk.83 Abdullah x), Furkan Tuşik (x)(Dk.69 Furkan Külekci x), Tolunay (xx), Burak (xx), Yetkin (xx), Zekeriya (xx), Bertuğ (xx)(Dk.86 Onur)
SARI KARTLAR: Sinan, Ali Özgür, Erhan (Yomraspor), Bertuğ, Furkan Kükeci (Şile Yıldızspor)
Yomraspor, TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup 7’nci hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Şile Yıldızspor ile golsüz berabere kaldı.

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