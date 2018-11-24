Yomraspor - Nazilli Belediyespor: 2-2

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) -

STAT: Yomra İlçe

HAKEMLER: Gürcan Hasova (xx), Özcan Genel (xx), Mehmet Dura (xx)

YOMRASPOR: Furkan (x)- Mehmetcan (x)(Dk.46 Bilal x), Erhan (xx), Hamit (xx), Muhammet Mahmut (xx), Adem (xx), Sinan (x)(Dk.46 Barış xxx), Zafer (xx)(Dk.68 Yasin x), Şenol (xx), Münür (xx), Ali Özgür (xxx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x), Polat (xx), Temel (xx), Onur (xx), Hasan (xx), Said Can (xx), Zafer (Dk.74 Mert x), Burak (xx), Aykut (x)(Dk.62 İlyas x), Görkem (xxx), Yasin (xxx)

GOLLER: Dk.1 Ali Özgür, Dk.76 Barış (Yomraspor), Dk.22-76 Görkem (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ali Özgür, Barış (Yomraspor), Polat, Zafer, İlyas (Nazilli Belediyespor)

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup 14’üncü hafta mücadelesinde Yomraspor, sahasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi takımın gollerini 1’inci dakikada Ali Özgür ve 76’ncı dakikada Barış kaydederken, konuk ekibin golleri 22 ve 76’ncı dakikalarda Görkem’den geldi.