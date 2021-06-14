Yomra Belediye Başkanı Bıyık’a yönelik saldırıdaki ayrıntı; önce uyuşturucu hap aldılar, sonra saldırıyı planladılar

T24 ANKARA

Trabzon’un Yomra ilçesinin İyi Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan zanlı Halit A.’nın ifadesinde, kendisini saldırıya azmettiren arkadaşı Tolgahan K. ile birlikte uyuşturucu hap kullandıklarını itiraf etti. Zanlı Halit A., saldırıdan bir gece önce Tolgahan K.’nın köydeki evinde buluştuklarını ve uyuşturucu hap alarak eylemi planladıklarını anlattı.

Başkan Bıyık’a yönelik silahlı saldırının hemen ardından Trabzon Emniyeti’nce başlatılan soruşturmada gözaltına alınan zanlı Halit A. ve aynı zamanda saldırının azmettiricisi olan arkadaşı Tolgahan K.’nın ifadelerinde önemli bir ayrıntı ortaya çıktı.

T24’ün ulaştığı ifadelere göre geçmişte işlediği suçlardan dolayı sabıkası bulunan ve cezaevinde yatan Halit A., beş yıldır Tolgahan K. ile arkadaş olduğunu ve tüm masraflarının arkadaşınca karşılandığını öne sürdü. Arkadaşlık süreci içinde Tolgahan K.’nın kendisine zaman zaman Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’la aralarında olan husumet nedeniyle Bıyık’ı vurup vuramayacağını sorduğunu anlatan Halit A., Tolgahan K.’nın kendisini sürekli ikna etmeye çalıştığını söyledi.

"Otelde uyuşturucu aldık"

Tutuklanan zanlı Halit A., ifadesinde yaşananları özetle şöyle anlattı:

* Bulduğum zaman uyuşturucu madde kullanmaktayım. Beş yıl önce arkadaş olduk. Zaman zaman birlikte takılırız. Yaklaşık 2-3 ay önce buluştuğumuzda bana Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile sıkıntılarının olduğunu söyleyerek ‘Bu şahsa benim için ayaklarına mermi atar mısın?’ dedi. Bu konuşma sırasında uyuşturucu kullanmamıştım, kendimdeydim. ‘Bu konuyu sonra görüşürüz’ diye yanıt verdim."

* Sonra belirli aralıklarla konuyu bana açtı, beni ikna etmeye çalıştı. En son kendisi ile 9 Haziran gecesi sabaha karşı buluşup otele gittik. Beraber uyuşturucu kullandık. Burada olayla ilgili hiçbir şey konuşmadık. Aynı gün öğleden sonra otelden ayrıldık.

"Olaydan önce de uyuşturucu hap içtik"

* Yaklaşık üç aydır beraber gezeriz. Tüm masraflarımı Tolgahan K. karşılar. Olaydan bir gece önce saat 03.00 sıralarında bir arkadaşımın evine geldi. Burada olayı gerçekleştirmem için tekrar ikna etmeye başladı. Ben de kabul ettim. Olayı ‘başkana ders olsun’ belediyenin önünde yapmamı istedi. Sonra köydeki evinde buluştuk. Evde bana olayı yapıp yapamayacağımı tekrar sordu. Bana Lyrica adlı uyuşturucu hap verdi, birlikte içtik. Olayı yapacağımı söyledim.

* Bana siyah renkli bir eşofman verdi. Belinden çıkarttığı silahı verdi. Burada olayı nasıl yapacağımızı ve olay sonrası ne yapacağımızı konuştuk. ‘Cezaevine girsen de ben sana bakacağım’ diyerek garanti verdi. Sabah 08.00 sıralarında köyden Yomra’ya geldik.

"Korkutmak amacıyla ateş ettim"

* Yaya olarak belediyenin önüne geldim. Beklemeye başladım. Birkaç dakika sonra başkan geldi. Tam aracından indiği sırada başkanın çevresine korkutmak amacıyla 4-5 el ateş ettim. Hızlıca yolun karşısına geçtim. Merdivenlerden üst caddeye çıktım. Bilmediğim bir binaya girdim. En üst kattaki kapıyı çaldığımda bir karı koca açtı. ‘Hasımlar var. Beni kovalıyorlar, vuracaklar. Telefonunuzu kullanabilir miyim?’ diye sordum. Telefonlarını verdiler. Tolgahan K.’yı aradım. Bulunduğum yeri tarif ettim. Gelip beni aldı.

* Köye doğru gitmeye başladık. Üst tarafı meşelik, alt tarafı fındıklık olan bir yerde yürüdük. Ben silahı verdim. O da silahı siyah poşete sarıp gömdük. Ben de eşofmanı yaktım. Tolgahan K. yanında getirdiği elbiseleri bana verip ‘bunları giy’ dedi. Ben de giydim.’

* Olay esnasında ve sonrasında uyuşturucu etkisinde olduğum için polislere olayı anlatamamıştım. Polislere şifahen olayı anlattım. Silahı gömdüğümüz yeri ve yaktığım eşofmanları polise gösterdim.”

İddiaları kabul etmedi

Başkan Bıyık’a yönelik saldırıyı gerçekleştiren zanlı Hidayet A. ile birlikte gözaltına alınan diğer zanlı Tolgahan K. ise olayla ilgili hakkındaki iddiaları reddetti. Kendisinin uyuşturucu hap kullandığını itiraf eden zanlı Tolgahan K, Yomra Belediyesi ile babası Ayhan K. arasında anlaşmazlık olduğunu açıkladı.