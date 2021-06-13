Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a saldırıda iki zanlı tutuklandı

Trabzon’un Yomra ilçesinde önceki gün Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a belediye binası önünde silahlı saldırı düzenleyen Halit K., ile saldırının azmettiricisi olduğu belirtilen T.K., adliyeye getirildi. İki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

11 Haziran Cuma sabahı saat 08.30 sıralarında Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a belediye binası önünde makam aracından indiği sırada silahlı saldırı düzenleyerek kaçan Halit K. olaydan 12 saat sonra ilçenin köy yolunda yapılan yol kontrolü sırasında bir araç içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Trabzon Emniyeti’ndeki ifadesinde saldırıyı belediye başkanından para isteyip alamadığı için gerçekleştirdiğini iddia eden Halit A., 3 gün önce belediyeye gittiğini ve başkana uğradığını ancak başkan Mustafa Bıyık’ın kendisine para vermediğini, tekrar gittiğinde yanından geçerken, Mustafa Bıyık’ın kendisine ters baktığını ve kendisini dikkate almadığını ve bu nedenle ateş ettiğini söylemişti.

T.K.’nın ise Yomra Belediyesi tarafından yapımı ihaleye çıkarılan Kültür Merkezi inşaatını kazanan firmanın sahibinin oğlu olduğu ve ihale iptal edildikten sonra böyle bir saldırıyı azmettirdiği şüphesi üzerinde durulurken, her iki şüpheli ek gözaltı sürelerinin sona ermesinin ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nden bugün öğle saatlerinde Trabzon Adliyesi’ne getirildi.

İki zanlı tutuklandı

Nöbetçi savcıya ifade veren zanlılardan Halit A., 'adam öldürmeye teşebbüs', T.K., ise 'azmettirme' suçlamasıyla sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Zanlılar, Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. (İHA)

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