T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Papağan polislere evini tarif etti!

Piko-çan'ın 2 yıl önceki papağanı kaybolunca yeni aldığı papağana evin adresini öğretti

02 Mayıs 2012 19:37

 

Japonya’da yolunu şaşıran papağan sahibinin adresini "tarif ederek evine ulaşmayı" başardı.
 
Polis, başkent Tokyo’nun batısındaki Sagamihara kentinde bulunan evinden önceki gün sabah kaçan papağanın, yakınlardaki bir otelin müşterisinin omzuna konduğunu, bu kişinin papağanı polise götürdüğünü belirtti.
 
Adının "Piko-çan" olduğunu "söyleyen" papağan, polislere 3 kez arka arkaya yaşadığı kenti ve evinin bulunduğu bölgeyi, evin numarasını tekrarladı ve bu sayede sahibine kavuştu.
 
Piko-çan’ın sahibinin başka bir papağınını daha önce kaybettiği, bu nedenle 2 yıl önce aldığı papağana adresini öğrettiği kaydedildi.

ETİKETLER

papağan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24