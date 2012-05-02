Papağan polislere evini tarif etti!

Japonya’da yolunu şaşıran papağan sahibinin adresini "tarif ederek evine ulaşmayı" başardı.

Polis, başkent Tokyo’nun batısındaki Sagamihara kentinde bulunan evinden önceki gün sabah kaçan papağanın, yakınlardaki bir otelin müşterisinin omzuna konduğunu, bu kişinin papağanı polise götürdüğünü belirtti.

Adının "Piko-çan" olduğunu "söyleyen" papağan, polislere 3 kez arka arkaya yaşadığı kenti ve evinin bulunduğu bölgeyi, evin numarasını tekrarladı ve bu sayede sahibine kavuştu.

Piko-çan’ın sahibinin başka bir papağınını daha önce kaybettiği, bu nedenle 2 yıl önce aldığı papağana adresini öğrettiği kaydedildi.