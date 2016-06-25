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Yaşam

Yolunu şaşıran caretta caretta, kendini yat limanında buldu

Deniz kaplumbağası, sağlık kontrolleri sonrası yaşam alanına bırakıldı

25 Haziran 2016 23:20

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde yolunu şaşıran genç bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, Marina'ya girdi. Tekneler arasında zarar görebileceği düşünülen kaplumbağa, yapılan sağlık kontrolleri sonrası doğal yaşam alanına götürülüp bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre,  Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, vatandaşların deniz canlıları konusunda gittikçe daha duyarlı davrandığını belirterek, "Özellikle paragata ve oltaya takılan kaplumbağaların misinaları kesilerek denize bırakılmamalıdır. Bu hayvanın ağzındaki oltayla beslenememesi nedeniyle ölümüne yol açan bir durumdur. Böyle durumlarda kaplumbağa tekneye alınarak, üzeri ıslak bir havluyla örtülüp hemen haber verilmelidir. Bu esnada dikkatli olunarak, kaplumbağanın çeneleri çok kuvvetli olduğundan kesinlikle ağız içine el sokulmamalıdır. Deniz kaplumbağaları üzerine yapmış olduğumuz izleme, kurtarma, ölü ve yaralı kayıtları için, bu gibi vakalarda görenlerin haber vermesi çok önemlidir. Kuşadası'nda bu konuda yeterli bir bilinç oluşmuş durumdadır. Kıyılarımızdaki oteller, dalış merkezleri, turistik işletmeler, sahil siteleri ve balıkçılarla kurulan iletişim ağı sayesinde birçok canlının kurtarılması ve kayıt altına alınması sağlanmaktadır" dedi.

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