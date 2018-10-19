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Yolun ortasında doğum sancısı çeken at, kepçeyle doğuma götürüldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, doğum sancısıyla caddenin ortasında kıvranan at, belediye ekiplerince kepçeyle alınarak kliniğe götürüldü

19 Ekim 2018 01:39

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, doğum sancısıyla caddenin ortasında kıvranan at, belediye ekiplerince kepçeyle alınarak kliniğe götürüldü.
Ertuğrulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Cadde\'sinde doğum sancısı çeken at yerde kıvranmaya başladı. Atı gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, atın hamile olduğunu tahmin ederek durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, doğum sancısı çeken atı, doğum yaptırmak üzere kepçeyle alarak Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine götürdü.

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