Akan trafikte, yolun ortasında namaz kıldı

Aydın-Denizli karayolunda bir kişi, akan trafiğin ortasında namaz kıldı. Trafikteki bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Aydın Denizli karayolunda akan trafikte namaz kılan kişi sosyal medyada gündem oldu.

Namaz kılan kişinin yol ortasında durması nedeniyle trafik oluşurken, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken birçok kullanıcı, namaz kılan şahsı trafiği tehlikeye attığı için eleştirdi.