Yolun karşısına geçmeye çalışırken tankerin ezdiği kadın hayatını kaybetti

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL (DHA) AVCILAR\'da 61 yaşındaki kadın yolun karşısına geçmek isterken tankerin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kadının ölmeden önceki son görüntüleri bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Tahtakale Mahallesi\'nde bir cadde üzerine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Halime Yüksel evine yakın bir noktada dolmuştan indi. Bir süre cadde üzerinde yürüyen Yüksel, yolun karşısına geçip marketten alışveriş yapmak istedi. Bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen kadına seyir halindeki tanker çarptı. İddiaya göre kadını ezdiğini farketmeyen tanker sürücüsünü çevredeki vatandaşlar durdurdu.



OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kadının tanker altında kaldığını gören vatandaşlar yardıma koşarak, durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen 112 ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tanker sürücüsünü gözaltına alırken, olay yerinde incelemelerde bulundu.



SON GÖRÜNTÜSÜ KAMERADA

Feci şekilde can veren 61 yaşındaki Halime Yüksel\'in son görüntüleri bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde Yüksel, dolmuştan iniyor ve yürümeye başlıyor. Bir süre yürüyen kadın daha sonra kameranın açısından çıkarken, kadını ezen tankerin de aynı yöne doğru seyir halinde olduğu görülüyor.



VATANDAŞLAR ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ

Cadde üzerinde çok sayıda kaza meydana geldiğini söyleyen vatandaşlar yetkilerden duruma çözüm bulmasını istedi. Halil Eroğlu isimli bir esnaf, \"Defalarca burada kaza oldu. Haftada 2-3 kaza oluyor. Belediyelere defalarca dilekçe yazdık. Biz kasis istiyoruz ve TIR\'ların bu yolda yasaklanmasını istiyoruz\" diye konuştu. Eroğlu, \"Teyze araçtan iniyor, karşıdan karşıya geçmek isterken, tanker altına alıyor ve sürüklüyor. Feci bir şekilde ölüyor\" dedi.

