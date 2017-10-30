Yolun karşısına geçmeye çalışan çifte otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın öldü, eşi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu’nun 25\'inci kilometresinde meydana geldi. 44 yaşındaki Şaban K. yönetimindeki 67 ZR 393 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 41 yaşındaki Necla Demir ve eşi 46 yaşındaki Selahattin Demir’e çarptı. Kazada Necla Demir, olay yerinde hayatını kaybederken eşi Selahattin Demir ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Selahattin Demir, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Demir çiftinin yakınları kaza yerine gelerek gözyaşlarını tutamadı.

Necla Demir’in cesedi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma, otomobil sürücüsü Şaban K.\'yı gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI