Yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne-toruna araba çarptı





Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, (DHA) PENDİK sahilde kucağındaki torunu ile yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralanan babaanne ve toruna ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.



Kaza, Pendik sahil yolu Kadıköy istikametinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sahilde piknik yapan Kıymet Örneci\'ye kucağındaki torunu Buğra ile yolun karşısına geçtiği sırada, Muharrem Öztürk yönetimindeki 34 FPT 81 plakalı otomobil çarptı.



Kazada babaanne-torun yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaşlı kadın ve torununa ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis geldi. Sağlık ekipleri yaralı kadın ve çocuğu ambulans ile Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü.



Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazada kaputu eğilen lüks otomobil ise polis çekicisi tarafından olay yerinden götürüldü.

SÜRÜCÜ KAZAYI ANLATTI



Araç sürücüsü Muharrem Öztürk kazayla ilgili, \"Kadın önüme atladı. Önümde de bir araba vardı. O kaçtı ben kaçamadım hafif şekilde vurdum. Kucağında torunu vardı. Öbür arabadan atlayınca anca gördüm\" dedi.

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