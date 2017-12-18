Yolun karşısına geçmek isteyen kız öğrenci ölümden döndü

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşlarındaki bir kız öğrenci, kontrolsüz yolun karşısına koşarak geçmeye çalışırken hafif ticari araç çarpması sonucu ölümden döndü.

Kaza, önceki gün Keçiören Sanatoryum Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Sırtında okul çantası bulunan bir kız öğrenci yolun karşısına geçmek için bir süre yolun sağ ve soluna baktı. Kontrolsüz akan trafikte bir anda koşmaya başlayan kız çocuğuna hafif ticari aracın sürücüsü çarpmamak için yolun direksiyonu sağ yöne kırdı. Kız çocuğu aracın sol aynasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen öğrenci yeniden ayağa kaldı. Sürücü de aracından inerek çocuğun yanına gitti. Adı öğrenilemeyen kız öğrencinin ölümden döndüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.



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