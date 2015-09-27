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Yaşam

Yolun karşısına geçmek isterken yakınlarının gözü önünde can verdi

Kütahya'da 19 yaşındaki Yasemin Güngör'ün ölümü yakınlarını gözyaşına boğdu

27 Eylül 2015 13:15

Kütahya'da 19 yaşındaki Yasemin Güngör, yolun karşısına geçmek isterken yakınlarının gözü önünde kaza öldü.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kütahya-Tavşanlı karayolunun 25’inci kilometresindeki Köprüören Köyü kavşağında meydana geldi. Kütahya’dan Köprüören Köyü’ne gitmek için Tavşanlı minibüslerine binen Yasemin Güngör, Köprüören Köyü kavşağında araçtan indi.

Yasemin Güngör’e kendisini beklemekte olan yakınlarının bulunduğu yolun karşısına geçmek istediği sırada Tavşanlı istikametinden gelip, Kütahya istikametine giden Fatih Benli yönetimindeki 43 DE 044 plakalı minibüs çarptı.

Minibüsün yaklaşık 100 metre kadar kaputunun üzerinde götürdüğü Yasemin Güngör daha sonra yol kenarına savruldu. Güngör olay yerine hayatını kaybetti. Yakınları, gözlerinin önünde meydana gelen kaza nedeniyle sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü.

Yasemin Güngör’ün cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü Fatih Benli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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