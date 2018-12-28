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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Abbas Çiçek (70) olay yerinde yaşamını yitirdi

28 Aralık 2018 20:35

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Abbas Çiçek (70) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında, Aydın-Denizli Karayolu\'nun Nazilli ilçesi Prof. Muammer Aksoy Mahallesi yakınlarında meydana gedi. Nazili\'den Denizli yönüne giden Mehmet Ali Üge\'nin kullandığı 09 NA 926 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abbas Çiçek\'e çarptı. Çiçek olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsü Üge\'yi gözaltına aldı. Çiçek\'in cesedi ise savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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