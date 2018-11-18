T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı 59 yaşındaki Şükrü Şengül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

18 Kasım 2018 15:24

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı 59 yaşındaki Şükrü Şengül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, Şengül\'e çarparak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza, bugün sabah 06.00 sıralarında Ali Çetinkaya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Caddeden karşıya geçmeye çalışan Şükrü Şengül\'e plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın eksiyle savrularak yola düşen Şengül ağır yaralanırken, kimliği belirsiz sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Şengül\'e müdahale etti. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alınan talihsiz adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Şengül\'e çarpan sürücüyü belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAKonakPolisKazaAliBulvarıCaddedenTepecik EğitimAraştırma HastanesiMOBESEKazayla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24