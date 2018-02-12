T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İrfan Orhan (47), yaşamını yitirdi

12 Şubat 2018 14:35

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İrfan Orhan (47), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Muğla- Fethiye Karayolu, Dalaman Çayı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan çiftçi İrfan Orhan\'a, Ortaca\'dan Dalaman yönüne giden Şeref Dikik\'in kullandığı 48 GB 523 plakalı otomobil çarptı. Orhan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Orhan\'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Soruşturma başlatan polis, kazanın ardından otomobil sürücüsü Dikik\'i gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cihan KAYAORTACA Muğla DHA MUĞLA OrtacaOrhanKazaMuğla Fethiye Karayolu DalamanKöprüsüYolunOrhan Ortaca DalamanDikikGBYoldanAcil ServisMuğla Adli Tıp KurumuSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24