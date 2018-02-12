Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İrfan Orhan (47), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Muğla- Fethiye Karayolu, Dalaman Çayı Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan çiftçi İrfan Orhan\'a, Ortaca\'dan Dalaman yönüne giden Şeref Dikik\'in kullandığı 48 GB 523 plakalı otomobil çarptı. Orhan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Orhan\'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Soruşturma başlatan polis, kazanın ardından otomobil sürücüsü Dikik\'i gözaltına aldı.



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