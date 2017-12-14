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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Hasan YİĞEN/KULA(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 64 yaşındaki Hasan Aytan, öldü

14 Aralık 2017 16:45

Hasan YİĞEN/KULA(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 64 yaşındaki Hasan Aytan, öldü.
Bugün saat 11.00 sıralarında, Uşak\'tan Kula yönüne giden 24 yaşındaki Erdil Kökçe yönetimindeki 45 U 7584 plakalı hafif ticari araç, Ankara-İzmir Karayolu, Hisarkapı Kavşağı\'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan çiftçi Hasan Aytan\'a çarptı. Ağır yaralanan Aytan, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aytan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Kökçe\'yi gözaltına aldı.

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