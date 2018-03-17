T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Birol Gündoğdu (35), hayatını kaybetti

17 Mart 2018 02:41

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Birol Gündoğdu (35), hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu\'nun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Ereğli Devlet Hastanesi\'nde bir yakınını ziyaret ettikten sonra Alaplı\'ya dönen Ömer Y.\'nin (51) kullandığı 67 SB 902 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Birol Gündoğdu\'ya çarptı. Yaklaşık 60 metre yerde sürüklenen Gündoğdu yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gündoğdu\'nun cesedi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ömer Y. ise gözaltına alındı.
Kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen Birol Gündoğdu\'ya çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİ Zonguldak DHA ZONGULDAK EreğliBirol GündoğduKazaEreğliAlaplı KarayoluEreğli Devlet HastanesiAlaplıSBYaklaşıkGündoğduOlayDevlet HastanesiOtomobilGörüntülerdeKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24